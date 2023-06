Berenberg abaisse Compugroup à 'Hold' - objectif 56 euros

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a dégradé Compugroup de "Buy" à "Hold" avec un objectif de cours inchangé de 56 euros. Les actions du fournisseur de logiciels spécialisé dans les cabinets médicaux et les hôpitaux ont largement distancé aussi bien le TecDax que son concurrent le plus proche, Nexus, écrit l'analyste Wolfgang Specht dans une étude publiée lundi. Il continue de miser sur la reprise des marges, mais ne voit guère de potentiel de cours dans l'immédiat./ag/ajx

Publication de l'étude originale : 09.06.2023 / 16:25 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non indiquée dans l'étude / heure non indiquée dans l'étude / fuseau horaire non indiqué dans l'étude.

