Berenberg ne voit plus guère de potentiel de cours pour Compugroup - Abaissement de la notation

HAMBOURG (dpa-AFX) - La banque privée Berenberg ne voit plus guère de potentiel de hausse pour l'action de Compugroup à court terme. C'est pourquoi l'analyste Wolfgang Specht a dégradé le titre du fournisseur de logiciels spécialisé dans les cabinets médicaux et les hôpitaux de "Buy" à "Hold". L'objectif de cours a été maintenu à 56 euros. Compte tenu de la baisse du cours ce jour-là, qui selon les traders est principalement une réaction à l'étude de Berenberg, cela signifie toutefois actuellement à nouveau un potentiel d'environ 22 pour cent pour l'action.

Specht a fait remarquer que les titres de Compugroup avaient jusqu'à présent largement distancé le TecDax ainsi que les actions de son concurrent Nexus au cours de l'année.

L'expert estime que les objectifs annuels de l'entreprise sont réalisables et a laissé inchangées ses estimations pour 2023 et 2024. En raison des investissements nécessaires et du besoin continu de personnel qualifié, il devrait toutefois être difficile d'atteindre une rentabilité (marge Ebitda ajustée) de 27 pour cent d'ici 2025, estime Specht.

Avec sa recommandation "Hold", Berenberg estime que le potentiel de hausse ou de baisse est limité sans qu'il y ait de moteur immédiat pour le cours de l'action./edh/ck/jha/

Institut d'analyse Berenberg.

Publication de l'étude originale : 09.06.2023 / 16:25 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude