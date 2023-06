Morgan Stanley abaisse Compugroup à 'sous-pondérer' - objectif 41 euros

NEW YORK (dpa-AFX) - La banque d'investissement américaine Morgan Stanley a dégradé Compugroup de "Equal-weight" à "Underweight", mais a relevé son objectif de cours de 36,50 à 41,00 euros. L'analyste Laura Metayer a certes souligné la position établie sur le marché et le fort chiffre d'affaires récurrent de l'éditeur de logiciels spécialisé dans les cabinets médicaux et les pharmacies, mais les hypothèses de croissance et d'augmentation des marges sur le marché sont plus élevées que ses prévisions, a-t-elle écrit dans une étude publiée mercredi. D'autres titres comme Amadeus, Sage et SAP offrent actuellement des opportunités d'investissement plus convaincantes./ajx/tih

Publication de l'étude originale : 13.06.2023 / 23:01 / GMT Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude