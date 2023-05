Compugroup démarre avec une croissance inattendue - la marge n'augmente que légèrement

COLOGNE (dpa-AFX) - L'éditeur de logiciels Compugroup, spécialisé dans les cabinets médicaux et les hôpitaux, n'a pu augmenter que légèrement sa rentabilité au premier trimestre, malgré un chiffre d'affaires plus élevé que prévu. Alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 16% sur un an à 291 millions d'euros, notamment grâce à des acquisitions, le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), corrigé des effets exceptionnels, a augmenté presque dans la même proportion à 59,9 millions d'euros. La marge correspondante a augmenté de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 20,6%. Après des années d'investissements coûteux, le fournisseur a prévu pour 2023 une hausse du résultat d'exploitation plus importante que celle du chiffre d'affaires, ce qui devrait lui permettre de redresser sensiblement sa marge. Les analystes s'attendaient à une rentabilité légèrement plus élevée au premier trimestre. La direction de l'entreprise cotée au SDax a confirmé mercredi les prévisions du groupe. Au final, le bénéfice a chuté d'un bon cinquième à 14,5 millions d'euros en raison d'un résultat financier nettement moins bon./men/zb