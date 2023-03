Lauterbach présente un plan pour relancer les dossiers électroniques des patients

BERLIN (dpa-AFX) - Après des années de tergiversations, la numérisation du système de santé en Allemagne devrait prendre de l'ampleur avec des applications à grande échelle pour tous. Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, présentera jeudi (10h30) ses plans pour relancer les dossiers médicaux électroniques, qui sont peu utilisés en tant que service facultatif. Comme l'a annoncé le politicien du SPD, ils devraient devenir obligatoires pour tous fin 2024, sauf si l'on s'y oppose explicitement. La transition prévue par la coalition Ampel devrait permettre une percée des applications numériques. Les ordonnances électroniques devraient également progresser. En outre, davantage d'analyses de données devraient être possibles pour la recherche.

L'expert en santé des Verts, Janosch Dahmen, a déclaré à l'agence de presse allemande : "Comme dans tant d'autres domaines, l'Allemagne a raté la numérisation du système de santé pendant des années". Pourtant, elle contribue à des soins plus rapides, plus efficaces et de meilleure qualité. "Le dossier médical numérique peut sauver des vies, car il met immédiatement à la disposition des médecins toutes les informations importantes sur un patient". Il doit donc devenir la norme. Le fait que moins d'un pour cent de la population dispose à ce jour d'un dossier médical électronique est totalement insuffisant. "D'autres pays ont des kilomètres d'avance sur nous".

Les dossiers électroniques, qui seront introduits en 2021 en tant qu'offre volontaire, doivent par exemple permettre de stocker des résultats, des radiographies et des listes de médicaments et d'éviter ainsi des examens multiples inutiles. Jusqu'à présent, seule une fraction des 74 millions d'assurés légaux utilise cette offre. La mise en réseau des cabinets médicaux a pris du retard et plusieurs questions font l'objet d'un litige sur la protection des données. Dans l'accord de coalition, le SPD, les Verts et le FDP ont donc convenu d'appliquer le principe de l'"opt-out", c'est-à-dire que tout le monde recevrait automatiquement un dossier électronique et qu'il faudrait s'y opposer activement au lieu de demander activement un dossier électronique comme c'était le cas jusqu'à présent.

L'expert des Verts, M. Dahmen, a déclaré qu'il était bon que le ministre aille maintenant de l'avant. La solution d'opposition est "une voie proportionnée" compte tenu des avantages importants pour les soins. Il ne faut pas opposer la protection des données et la protection de la santé. "Les patients devraient pouvoir décider de manière flexible de l'utilisation de leur dossier". Ils pourraient par exemple ne rendre visibles que certains résultats pour certains médecins. En outre, le dossier numérique devrait être aussi efficace et convivial que possible dès le départ. "Pour cela, il y a encore une marge de progression", a expliqué Dahmen.

"Pour le patient ou le médecin, le dossier médical doit être aussi facile à utiliser qu'un moteur de recherche", a déclaré le politicien des Verts. Pour le quotidien du cabinet, il serait très compliqué de ne pouvoir télécharger dans un premier temps que de longs documents. Il faut un aperçu rapide des informations sur les patients et un format de données uniforme et structuré. Christine Aschenberg-Dugnus, membre du FDP, a déclaré que l'avantage de l'e-dossier n'est pas seulement que les patients ont accès à tous leurs résultats. D'autres acteurs du système de santé pourraient également se faire une idée de l'état de santé d'un patient en quelques clics.

Le gouvernement fédéral a déjà fixé un objectif pour ses plans dans sa stratégie numérique plus large : il veut être jugé en 2025 sur le fait qu'au moins 80% des assurés légaux disposent d'un dossier médical électronique. Les ordonnances électroniques, dont l'introduction à grande échelle est toujours au point mort - dans la seule région pilote du pays, la Westphalie-Lippe, d'autres étapes ont été suspendues à l'automne dernier - devraient enfin prendre leur essor.

L'expert des Verts Dahmen a souligné : "Nous avons besoin d'un espace national de données sur la santé, dans lequel les données provenant de sources décentralisées convergent systématiquement en temps réel". Il faut investir dans une infrastructure numérique publique qui allie protection des données, sécurité informatique et praticabilité. Là encore, il faut un grand coup de balai. Des solutions en demi-teinte pourraient coûter l'acceptation par les patients et les médecins - et donc, en fin de compte, des vies.

Il s'agit également pour Lauterbach d'ouvrir davantage de possibilités pour la recherche. L'analyse systématique de nombreuses données numériques peut accélérer les découvertes de manière décisive. Israël, qui a commencé la numérisation il y a plus de 25 ans, est un modèle en la matière./sam/DP/zb