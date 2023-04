Le ministre de la Santé Lauterbach veut faire la promotion du dossier médical numérique

BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, veut augmenter l'acceptation du dossier médical numérique en lançant une campagne d'information à l'échelle nationale. "Les médecins et les caisses d'assurance maladie vont informer et conseiller les patients. Et lorsque le dossier médical électronique sera lancé pour tous, nous ferons une campagne d'information à l'échelle nationale", a déclaré le politicien SPD aux journaux du groupe de médias Funke (lundi). Les règles de protection des données seraient conçues de manière à être "praticables au quotidien pour les patients et les médecins".

Lauterbach a cité comme exemple la sélection ciblée des médecins : "Si, en tant que patient, je ne veux pas que mon dentiste voie chez quel psychothérapeute je suis traité pour une psychose grave, je dois pouvoir refuser au dentiste l'accès à ces données".

Les dossiers médicaux électroniques avaient été lancés en 2021 en tant qu'offre facultative. Il s'agit d'une mémoire personnelle pour les résultats d'examens, les radiographies et les listes de médicaments pris. Ce dossier électronique doit en principe accompagner les patients tout au long de leur vie et chez tous les médecins. Cela devrait améliorer les soins, car les examens sont souvent répétés inutilement lorsque les résultats des examens précédents ne sont pas connus.

Jusqu'à présent, très peu des 74 millions d'assurés légaux disposent d'un dossier médical numérique. Lauterbach veut augmenter ce nombre. Le SPD, les Verts et le FDP ont convenu dans l'accord de coalition de passer au principe de l'"opt-out". Concrètement, cela signifie que d'ici fin 2024, tout le monde devrait recevoir automatiquement un dossier électronique sans avoir à en faire la demande - ceux qui n'en veulent pas devraient alors s'y opposer.

Dans le journal Funke, Lauterbach a donné d'autres détails sur les dispositions prévues : Ainsi, les médecins devraient être rémunérés pour numériser les résultats d'examens importants lors du lancement du nouveau dossier médical électronique. De plus, les caisses d'assurance maladie ne devraient avoir accès qu'aux données de facturation, mais pas aux données médicales du dossier médical électronique./seb/DP/zb