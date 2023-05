Le président des médecins demande de la fiabilité dans la numérisation

ESSEN (dpa-AFX) - Le président des médecins Klaus Reinhardt a réclamé plus de fiabilité dans la numérisation du système de santé. "Les médecins sont de bonne volonté et ouverts aux applications numériques", a déclaré le chef de l'Ordre fédéral des médecins lors de l'ouverture de la Journée des médecins allemands, mardi à Essen. Mais beaucoup restent frustrés parce que la technologie ne fonctionne pas de manière stable. "Les politiques et l'industrie devraient comprendre que les cabinets médicaux et les cliniques ne sont pas des laboratoires d'essai pour une technique non éprouvée", a déclaré Reinhardt.

En ce qui concerne le nouveau départ avec des dossiers médicaux électroniques pour tous les assurés, le président des médecins a appelé à garantir la confiance des patients dans une utilisation responsable de leurs données. Cela présuppose des possibilités de contestation simples. Le gouvernement fédéral prévoit que tous les assurés légaux reçoivent automatiquement un dossier électronique d'ici fin 2024 - sauf s'ils s'y opposent activement. Jusqu'à présent, il faut donner son consentement actif si l'on en veut un.

Reinhardt a demandé une stabilisation financière fondamentale de l'assurance maladie obligatoire. Pour ce faire, on pourrait notamment utiliser une partie des impôts sur le plaisir sur le tabac et l'alcool comme taxe affectée à la santé. En outre, la TVA sur les médicaments devrait être réduite de 19 pour cent à 7 pour cent.

Reinhardt a reproché au ministre fédéral de la Santé, Karl Lauterbach (SPD), de ne pas associer les acteurs de la santé aux projets politiques, par exemple lors de la réorganisation des cliniques. Selon lui, c'est une erreur de discréditer l'engagement de ses propres collègues médecins en le qualifiant de lobbying. Reinhardt a également critiqué la manière dont sont traités les cabinets des médecins établis. Au lieu de reconnaître leur engagement, par exemple en accordant une prime aux assistants médicaux, il a préféré utiliser le crayon rouge. "Renforcez les cabinets médicaux", a-t-il demandé./mhe/sam/DP/tih