Sondage : ouverture au changement pour les dossiers médicaux électroniques

GÜTERSLOH/BERLIN (dpa-AFX) - Le projet d'introduire des dossiers médicaux électroniques standard pour tous, avec la possibilité de les refuser, est généralement bien accueilli, selon un sondage. Près des deux tiers (65%) des personnes interrogées estiment que les projets du gouvernement en la matière sont bons, selon un sondage réalisé pour le compte de la Fondation Bertelsmann et de la Fondation Münch. 23% des personnes interrogées sont indécises et 12% sont contre. Un changement est prévu pour accélérer la diffusion des dossiers électroniques : jusqu'à présent, il faut les demander activement - à l'avenir, on les recevra automatiquement, mais on pourra s'y opposer activement.

Le dossier médical électronique a été lancé en 2021 en tant qu'offre facultative pour les 74 millions de personnes couvertes par l'assurance maladie obligatoire, mais seule une fraction l'a utilisé jusqu'à présent. Les dossiers électroniques doivent permettre de stocker des données telles que les résultats des examens médicaux, les radiographies et les listes de médicaments, et ainsi de rendre inutiles les examens multiples. Mais la mise en réseau des cabinets médicaux a pris du retard et plusieurs questions font l'objet d'un litige sur la protection des données. Afin de parvenir à une percée, la coalition "feux de signalisation" veut passer au principe de l'"opt-out". Le ministre Karl Lauterbach (SPD) prévoit à cet effet une loi sur le numérique cette année.

L'enquête révèle toutefois des différences dans l'acceptation de cette nouvelle approche : A l'Ouest, 70% des personnes interrogées y sont favorables, 21% sont indécises et 9% défavorables. En Allemagne de l'Est, le taux d'approbation est de 46 pour cent, 29 pour cent étant indécis et 26 pour cent opposés. Au total, 31 % des personnes interrogées ont déclaré vouloir faire usage de leur droit d'opposition, tandis que 48 % n'envisagent pas de le faire.

L'enquête a été réalisée par l'institut Kantar 1871 en août et septembre 2022 auprès de personnes âgées de 14 ans et plus disposant d'un accès à Internet./sam/DP/zb