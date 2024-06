BERLIN (dpa-AFX) - Le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach, mise sur une nette amélioration des traitements lorsque les dossiers médicaux électroniques (ePA) seront lancés pour tous au début de l'année prochaine. Il est essentiel qu'à l'avenir, toutes les données nécessaires soient disponibles au moment du traitement, a déclaré le politicien du SPD mardi à Berlin. "C'est maintenant l'exception absolue". Selon une loi déjà adoptée par la coalition "feux de signalisation", tous les assurés légaux devraient recevoir un dossier électronique de leur caisse d'assurance maladie début 2025 - à moins qu'ils ne le refusent pour eux-mêmes.

Le projet à grande échelle devrait débuter le 15 janvier 2025, dans un premier temps dans deux régions modèles en Franconie et à Hambourg. Quatre semaines plus tard, l'ePA devrait être disponible dans toute l'Allemagne pour les patients, les cabinets médicaux, les cliniques et les pharmacies. Il s'agira d'une mémoire personnelle pour les médicaments, les résultats et les valeurs de laboratoire, par exemple, qui accompagnera les patients tout au long de leur vie. Cela devrait également éviter les interactions médicamenteuses et les examens multiples inutiles. Les dossiers électroniques ont été introduits en 2021 en tant que service optionnel, mais ils ne sont guère utilisés jusqu'à présent.

M. Lauterbach a déclaré que les gens en connaîtraient rapidement les avantages. Lorsque les données numériques sont disponibles, les patients peuvent facilement se faire expliquer les résultats et les valeurs par des modèles vocaux utilisant l'intelligence artificielle, a expliqué Lauterbach. En perspective, on pourrait ainsi disposer d'un "médecin accompagnateur" qui préparerait les visites au cabinet médical et fournirait des explications par la suite.

En ce qui concerne la sécurité, le ministre a précisé que les données étaient stockées séparément, de sorte que les pirates potentiels ne pouvaient accéder qu'à la "capsule de données" d'un patient. Une intrusion dans l'ensemble des données allemandes n'est pas possible. La présidente de l'Office fédéral de la sécurité des technologies de l'information, Claudia Plattner, a déclaré que le cryptage des données des patients répondait aux normes les plus élevées et permettait néanmoins une utilisation sûre dans le cadre des soins quotidiens.

Selon Susanne Ozegowski, directrice du département numérique du ministère de la Santé, le dossier électronique doit avoir un contenu dès le départ. Il s'agit notamment d'une liste des médicaments pris, qui sera automatiquement créée à partir des ordonnances électroniques habituelles. Les médecins traitants auront un droit d'accès de 90 jours à la lecture et au remplissage des résultats d'examens et de laboratoire - tiré au sort lorsque l'on insère sa carte d'assuré dans le cabinet ou la clinique./sam/DP/mis