COMPUGROUP MEDICAL : Berenberg favorable sur le dossier

Données financières EUR USD CA 2021 1 020 M 1 206 M - Résultat net 2021 79,1 M 93,5 M - Dette nette 2021 495 M 585 M - PER 2021 50,6x Rendement 2021 0,77% Capitalisation 3 948 M 4 675 M - VE / CA 2021 4,36x VE / CA 2022 4,05x Nbr Employés 7 534 Flottant 49,8% Graphique COMPUGROUP MEDICAL SOCIETAS EUROPAEA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique COMPUGROUP MEDICAL SOCIETAS EUROPAEA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Cloture 74,35 € Objectif de cours Moyen 80,19 € Ecart / Objectif Moyen 7,85% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Dirk Woessner Chairman-Management Board & CEO Michael Rauch Chief Financial Officer Philipp von Ilberg Chairman-Supervisory Board Frank Brecher Chief Technology Officer Hannes Reichl Managing Director-Clinical & Social Care Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) COMPUGROUP MEDICAL SOCIETAS EUROPAEA -5.41% 4 675 ORACLE CORPORATION 38.24% 251 420 SAP SE 17.31% 172 253 INTUIT INC. 41.12% 146 483 SERVICENOW, INC. 8.19% 117 587 DOCUSIGN, INC. 37.48% 58 834