Computacenter plc est un fournisseur indépendant de technologies et de services basé au Royaume-Uni. La société aide ses clients à s'approvisionner, à transformer et à gérer la technologie numérique dans les domaines du lieu de travail, des applications et des données, du cloud et du centre de données, des réseaux et de la sécurité. L'entreprise a trois lignes de services principales : le sourcing technologique, les services professionnels et les services gérés. Les services d'approvisionnement technologique de l'entreprise aident ses clients à déterminer leurs besoins technologiques et, avec le soutien de ses partenaires technologiques, l'entreprise organise les structures commerciales, l'intégration et les services de la chaîne d'approvisionnement. Ses services professionnels fournissent des solutions structurées et des ressources pour aider ses clients à sélectionner, déployer et intégrer la technologie numérique. Ses services gérés assurent la maintenance, le soutien et la gestion de l'infrastructure et des opérations des technologies de l'information (TI) pour ses clients.

Secteur Services et conseils en informatique