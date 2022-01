L'entreprise britannique Computacenter maintient des stocks élevés dans un contexte de pénurie de produits.

La société britannique de services informatiques Computacenter a déclaré lundi que le groupe avait des stocks plus importants que d'habitude pour faire face aux pénuries de produits et qu'il s'attendait à ce que les niveaux de stocks reviennent à la normale une fois les contraintes d'approvisionnement allégées.

Les entreprises technologiques du monde entier doivent faire face à un resserrement de l'approvisionnement en puces électroniques, la pandémie ayant perturbé la disponibilité mondiale dans un contexte de forte hausse de la demande.

Computacenter, qui fournit des services de stratégie informatique et gère l'infrastructure technologique, a déclaré avoir connu un quatrième trimestre solide et la plus forte croissance annuelle du chiffre d'affaires de son activité de services depuis deux décennies.

La société a déclaré que son carnet de commandes de produits n'avait jamais été aussi bien rempli, les clients commandant plus tôt pour pallier les pénuries de produits.

Computacenter prévoit que le bénéfice ajusté avant impôt pour l'année se terminant le 31 décembre sera légèrement supérieur à 250 millions de livres (338,55 millions de dollars). La société a déclaré un bénéfice annuel de 200,5 millions de livres en 2020. (1 $ = 0,7384 livre) (Reportage d'Aby Jose Koilparambil à Bengaluru ; Montage de Shounak Dasgupta)