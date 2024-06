Computer Modelling Group Ltd. est une société internationale de logiciels et de conseil basée au Canada. La société développe des logiciels de simulation de réservoir et d'interprétation sismique et en concède des licences. La société fournit également des services professionnels consistant en des activités hautement spécialisées de soutien, de conseil, de formation et de recherche sous contrat. La société exerce ses activités dans deux secteurs : CMG et BHV. Le secteur CMG se consacre au développement et à l'octroi de licences de logiciels de simulation de réservoirs. Le segment BHV se consacre au développement et à l'octroi de licences pour des logiciels d'interprétation sismique. La société a une clientèle diversifiée de compagnies pétrolières internationales dans environ 60 pays. Les logiciels de la société comprennent CMOST, IMEX, GEM, STARS, CoFlow, Builder, Results et WinProp. La société dispose de services de vente et d'assistance technique basés à Calgary, Houston, Londres, Dubaï, Bogota et Kuala Lumpur.

Secteur Logiciels