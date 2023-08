Computer Programs and Systems, Inc. est un fournisseur de solutions et de services de soins de santé pour les hôpitaux communautaires, leurs cliniques et d'autres systèmes de soins de santé. Les segments de la société comprennent RCM, EHR et Patient Engagement. Le secteur RCM fournit des services de gestion d'entreprise, de conseil et de gestion des technologies de l'information, ainsi que sa solution RCM complète pour tous les établissements de soins, quel que soit leur principal fournisseur de solutions d'information sur les soins de santé. Le segment EHR fournit des solutions EHR pour les soins aigus et post-aigus ainsi que des services connexes aux hôpitaux communautaires, à leurs cliniques médicales et aux établissements de soins infirmiers qualifiés et d'aide à la vie autonome. Le segment Engagement des patients propose des solutions technologiques d'engagement et d'autonomisation des patients par le biais de Get Real Health afin d'améliorer les résultats des patients et les stratégies d'engagement avec les prestataires de soins. Ses filiales comprennent Evident, LLC, American HealthTech, Inc, TruBridge, LLC, iNetXperts, Corp, TruCode LLC, et Healthcare Resource Group, Inc. et d'autres.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés