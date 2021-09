Computer Programs and : Get Real Health annonce une nouvelle expansion internationale pour introduire des outils d'engagement des patients aux Pays-Bas

Le partenariat soutiendra l'amélioration des prestations de soins et de l'issue des soins prodigués aux patients dans la région d'Achterhoek

Get Real Health, membre de la famille d'entreprises CPSI (NASDAQ : CPSI) et fournisseur d'outils complets d'engagement des patients, a étendu sa présence internationale à travers une implémentation dans la région d'Achterhoek, aux Pays-Bas, en collaboration avec les partenaires locaux MIJNPGO et WeDoTrust.

Cette implémentation vise à soutenir l'ambition de la région à devenir la région offrant la meilleure santé des Pays-Bas d'ici 2030. À cette fin, le projet comportera des implémentations et des déploiements programmés dans le but d'améliorer les soins de santé de tous les groupes démographiques.

La solution Achterhoek est basée sur la plate-forme existante de Get Real Health ; elle est personnalisée pour les besoins de la région et appelée « MIJNPGO ». Cet effort de personnalisation inclut la garantie de la conformité avec Medmij, la norme technologique des Pays-Bas, qui nécessite l'échange sécurisé des données entre les prestataires de soins et les patients. Le projet pilote initial a servi une cohorte sélectionnée d'organismes de soins, dont Sensire, la plus grande organisation de soins aux personnes âgées de la région. Un déploiement élargi utilisera les commentaires reçus et visera à améliorer l'expérience utilisateur au fil du temps.

« Nous sommes ravis de participer à cette importante initiative. Notre plate-forme s'aligne parfaitement sur la mission d'Achterhoek en ce qui concerne l'amélioration de la prestation des soins et de l'issue des soins prodigués aux patients, à la fois aujourd'hui et à l'avenir », a déclaré Robin Wiener, président de Get Real Health.

« Dans la région néerlandaise d'Achterhoek, nous travaillons constamment à l'ajout d'applications plus professionnelles de la technologie moderne dans les soins de santé, en collaboration avec d'autres organismes de santé et partenaires », a déclaré Maarten van Rixtel, directeur général de Sensire, la plus grande organisation de soins aux personnes âgées de la région. « Avec MIJNPGO, les patients ont une meilleure idée de leur propre santé. De plus, les patients peuvent partager des informations avec les travailleurs de la santé ou les soignants. MIJNPGO donne donc aux patients beaucoup plus de contrôle sur leurs processus de soins et de traitement particuliers. Cela crée des discussions d’égal à égal et certaines décisions peuvent être prises conjointement. Pour nous, MIJNPGO est l'une des bases fondamentales de la santé de demain. Nous attendons avec impatience le moment où MIJNPGO sera utilisée par de nombreux patients ».

Après le lancement initial du pilote en 2020, Get Real Health a complété la version de la plate-forme à la fin du mois d'août 2021, ainsi qu'une actualisation de la conception du site Web et une mise à niveau du portail, afin d'améliorer les résultats des patients, d'améliorer la santé et de mettre en œuvre une plate-forme plus engageante pour la base d'utilisateurs globale.

Grâce à des déploiements similaires au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Moyen-Orient et au Royaume-Uni, Get Real Health a imposé sa présence internationale dans le domaine de l'engagement des patients. « Nous considérons l'engagement des patients comme une question d'ordre mondial, et nous développons les applications en gardant cette philosophie à l'esprit », a expliqué Wiener. « Notre plate-forme est flexible et évolutive pour servir les individus dans le monde entier ».

À propos de Get Real Health

Get Real Health, membre de la famille des sociétés CPSI, combine un monde de nouvelles informations des patients, des appareils et des applications avec des données cliniques existantes, afin d’aider les individus et les professionnels de santé à établir une meilleure relation et à se renforcer les uns les autres. En donnant aux prestataires de soins et aux patients les informations, et les outils nécessaires pour collaborer, nous aidons nos clients à satisfaire leurs besoins d’engagement des patients en constante évolution. Notre suite de produits permet d’offrir des soins fondés sur la valeur, d’améliorer les revenus, d’activer le patient et d’accroître la fidélité et la satisfaction des patients, tout en satisfaisant aux exigences réglementaires. Pour plus d'informations, visitez www.getrealhealth.com.

À propos de WeDoTrust

WeDoTrust est une société de conseil et d'audit. Elle accompagne les établissements de santé, entre autres entités, dans l'élaboration d'un agenda de changement numérique réaliste adapté à leur stratégie et à leurs possibilités financières. Ce faisant, elle prend en compte la force de l'organisation, la demande du marché et les (im)possibilités de la technologie.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au titre des dispositions de la sphère de sécurité de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Dans certains cas, ces déclarations peuvent être identifiées par des termes prévisionnels tels que « peut-être », « pourrait », « fera », « devrait », « s'attend à », « planifie », « anticipe », « pense », « estime », « prévoit », « projette », « potentiel », « perspectives » ou « continue », et autres expressions de signification comparable. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant le succès des solutions de Get Real Health dans la région d'Achterhoek, aux Pays-Bas, sont des déclarations prospect ives. Nous avertissons les investisseurs que ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions et non des garanties de performances futures. Certains risques, incertitudes et autres facteurs sont susceptibles de faire sensiblement varier les résultats réels par rapport à ceux projetés dans les déclarations prévisionnelles. Ces facteurs peuvent inclure : la capacité de la technologie et des outils de Get Real Health à fournir avec succès aux patients un meilleur contrôle sur leurs informations de santé et à permettre une plus grande accessibilité aux équipes cliniques et aux dossiers de santé ; la capacité de la plateforme de Get Real Health à se conformer à la norme technologique Medmij ; l'impact de la pandémie de COVID-19 en cours et les perturbations économiques connexes qui ont eu une incidence importante sur les revenus de l'ICSP et pourraient affecter considérablement la marge brute et les revenus de l'ICSP, ainsi que la situation financière et/ou la liquidité de l'ICSP ; les mesures à prendre par l'ICSP en réponse à la pandémie; les développements juridiques, réglementaires et administratifs qui se produisent aux niveaux fédéral, étatique et local ; les variations des revenus dues à la baisse de la demande hospitalière et à la détérioration des conditions macroéconomiques (y compris l'augmentation du nombre de patients non assurés et sous-assurés) ; L'incapacité potentielle de l'ICSP à attirer et à retenir du personnel qualifié pour le service à la clientèle et le soutien, ainsi que l'effet perturbateur des restructurations de la force de vente ; l’exposition à de nombreuses lois, réglementations et autres exigences dans le cadre des activités commerciales internationales de l'ICSP ; l'échec potentiel à développer ou améliorer des produits en réponse aux demandes du marché, ainsi que des erreurs ou des problèmes non détectés dans les nouveaux produits ou les améliorations les perturbations, violations ou autres incidents potentiels affectant le bon fonctionnement, la disponibilité ou la sécurité des systèmes d'information de l'ICSP ou de ses partenaires, y compris l'accès non autorisé ou le vol de patients, d'associés commerciaux ou d'autres informations sensibles ou l'incapacité de prodiguer des soins aux patients en raison de indisponibilité du système ; la dépendance vis-à-vis des licences de droits, produits et services de tiers ; les interruptions de service résultant d'une perte de puissance et/ou de capacités de télécommunications ; l’augmentation potentielle des dépenses liées à la main-d'œuvre ou d'autres dépenses ; l'impact de notre endettement substantiel et la capacité de refinancer cette dette à des conditions acceptables ou pas du tout, ainsi que les risques associés aux perturbations des marchés financiers et des activités des institutions financières à la suite de la pandémie de COVID-19 qui pourraient nous affecter d'un point de vue financier ; et d'autres facteurs de risque décrits de temps à autre dans les communiqués publics et les rapports de l'ICSP déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s'y limiter, le plus récent rapport annuel de l'ICSP sur le formulaire 10-K. Nous avertissons également les investisseurs que les informations prospectives décrites dans le présent document représentent les perspectives de l'ICSP uniquement à cette date, et l'ICSP n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des développements après la date de ce communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210922005837/fr/