comScore, Inc. est une société d'information et d'analyse qui mesure les audiences, le comportement des consommateurs et la publicité sur les plateformes médias. La société crée ses produits à l'aide d'une plateforme de données mondiale qui combine des informations sur les plateformes numériques, la télévision, les dispositifs over the top (OTT), les applications directes aux consommateurs et les écrans de cinéma avec des données démographiques et d'autres informations descriptives. Les produits et services de la société sont organisés en deux groupes, à savoir Digital Ad Solutions, qui permet de mesurer le comportement et les caractéristiques des audiences des plateformes numériques, y compris les ordinateurs, les tablettes, les appareils mobiles et autres appareils connectés, et Cross Platform Solutions, qui permet de mesurer le contenu et les audiences publicitaires sur la télévision locale, nationale et adressable, y compris la consommation via les téléviseurs connectés (Smart), et qui est conçu pour aider les clients à trouver l'audience pertinente, que cette audience soit linéaire, non linéaire, en ligne ou à la demande.

Secteur Publicité et marketing