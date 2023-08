Comstock Resources, Inc. est une société énergétique indépendante. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis. La société exerce ses activités dans un seul secteur : l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel en Amérique du Nord. La société opère principalement dans le shale de Haynesville, un bassin de gaz naturel situé dans le nord de la Louisiane et l'est du Texas, à proximité économique et géographique des marchés de la côte du Golfe. La société se concentre sur le développement d'opportunités de forage dans les schistes de Haynesville et de Bossier. La société possède environ 2 000 emplacements de forage sur ses terrains de schistes de Haynesville/Bossier, où la société estime avoir un potentiel de réserve de 19 trillions de pieds cubes équivalents (TCFE). La société possède des intérêts dans environ 2 393 puits de pétrole et de gaz naturel en production (1 464,7 puits nets) et exploite 1 633 de ces puits.