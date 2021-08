Kymeta : et Comtech Telecommunications Corp. annoncent un partenariat de développement technologique et commercial

Le Département de la Défense des États-Unis et les clients commerciaux peuvent désormais bénéficier de l’interopérabilité du Kymeta™ u8 avec le routeur satellite universel UHP-200 de Comtech

Kymeta, la société de communications qui rend le mobile mondial, et Comtech Telecommunications Corp. (NASDAQ : CMTL), l’un des principaux fournisseurs à l’échelle mondiale, de systèmes de numéros d’appel d’urgence, de type 911, de nouvelle génération, et de technologies de communications sans fil sécurisées, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat de développement technologique et commercial. Kymeta a ainsi diversifié ses offres de services via la compatibilité réseau, grâce au routeur satellite universel UHP-200 de Comtech et le terminal Kymeta™ u8, tandis que Comtech a étendu la distribution de sa gamme de produits UHP, récemment acquise, tout en renforçant sa capacité à offrir des solutions VSAT intégrées, à ses clients.

Certified with the Kymeta™ u8, Comtech’s UHP-200 is an extremely fast Very Small Aperture Terminal (VSAT) router in a compact package with aggregate throughput up to 450 Mbps and powerful UHP-RTOS. (Photo: Business Wire)

La plateforme UHP certifiée de Comtech va permettre aux clients nouveaux et existants, du Département de la Défense des États-Unis (Department of Defense, DoD), et commerciaux, d’exploiter le terminal Kymeta u8 de pointe, pour mettre en œuvre des solutions de communication rentables et transparentes, grâce à sa technologie de routeur VSAT. Kymeta va commencer à offrir des services UHP en Amérique du Nord.

L’UHP-200 est un routeur VSAT extrêmement rapide avec un débit total pouvant aller jusqu’à 450 Mb/s et un puissant système d’exploitation UHP en temps réel. Sa petite taille, sa faible consommation d’énergie, et la quantité réduite de ses composants électroniques actifs garantissent la plus grande fiabilité, avec plus de 200 000 heures en moyenne entre les pannes. La technologie TDMA révolutionnaire d’UHP peut entraîner un avantage d’efficacité de 20 % par rapport aux autres solutions TDMA. Une fois qu’elle sera associée aux solutions de nouvelle génération, de Kymeta, les utilisateurs gouvernementaux et commerciaux auront accès à des capacités d’exploitation efficaces sur le réseau d’UHP en utilisant le Kymeta u8.

La technologie Kymeta a tous les atouts pour répondre à la demande de haut débit mobile, fournissant un accès Internet via des réseaux satellites ou hybrides satellite-cellulaires sur une base définie par les utilisateurs, de sorte à assurer une connectivité aussi bien pendant les déplacements que pendant les périodes d’immobilité. Lorsqu’elle est combinée aux offres de connectivité de Kymeta, et à sa suite de services de support back-end, Kymeta Connect™, les clients bénéficient d’un accès unique à une expérience et à un produit qu’aucune autre société d’antennes satellite n’offrait jusqu’à aujourd’hui.

« Kymeta continue de s’adapter, d’avancer et de croître sur le marché, et nous sommes ravis de continuer à nous diversifier et à renforcer nos partenariats », a déclaré Bill Marks, vice-président exécutif et directeur du Développement, chez Kymeta. « Étant donné l’accroissement de la demande pour les services connectés UHP, en particulier en Amérique du Nord, ce partenariat technologique stratégique avec Comtech va nous permettre d’améliorer encore les communications et d’offrir de nouvelles capacités, chaque fois et partout où cela est nécessaire. »

« Au vu du développement des marchés finaux des réseaux par satellite à haut débit, ce partenariat constitue une étape importante dans l’amélioration de nos offres de solutions », a confié pour sa part le Dr Vagan Shakhgildian, président du Groupe commercial de Comtech Satellite Network Technologies, Inc. « Nous nous réjouissons de collaborer avec une entreprise aussi tournée vers l’avenir que Kymeta, afin d’offrir un service aux utilisateurs finaux, dont la qualité et la fiabilité correspondent à celles qu’ils attendent de nos entreprises innovantes. »

Ceci fait suite à la récente annonce faite conjointement par Kymeta et Comtech, comme quoi Kymeta allait élargir son offre de réseau pour le terminal Kymeta u8 grâce à l’interopérabilité avec le modem SLM-5650B de Comtech, et à l’annonce de Comtech datant de mars 2021 portant sur le rachat d’UHP Networks Inc.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications au cours des déplacements, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, une société de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite, de la société, et offre au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, basées sur les meilleures technologies, ainsi que des services sur mesure, axés sur le client, dont les exigences de mission sont satisfaites, voire dépassées. Ces solutions, combinées à l’antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services Kymeta Connect™, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur des réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s’orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l’État de Washington.

Pour de plus amples informations, consultez kymetacorp.com.

À propos de Comtech

Comtech Telecommunications Corp. est l’un des principaux fournisseurs à l’échelle mondiale, de systèmes de numéros d’appel d’urgence, de type 911, de nouvelle génération, et de technologies de communications sans fil, essentielles, au service de clients commerciaux et gouvernementaux du monde entier. Basée à Melville, dans l’État de New York, et passionnée par la réussite de ses clients, Comtech conçoit, produit et commercialise des solutions sans fil avancées et sécurisées, au service de clients répartis dans plus de 100 pays. Pour de plus amples informations, consultez www.comtechtel.com.

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse contiennent des informations de nature prévisionnelle qui impliquent certains risques et incertitudes significatifs. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces informations prévisionnelles. Les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission permettent d’identifier un bon nombre de ces risques et incertitudes. Toute information prévisionnelle contenue dans le présent communiqué de presse est sujette dans son intégralité aux risques et incertitudes décrits dans les documents en question, déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

