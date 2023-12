Comtech Telecommunications Corp. est une entreprise technologique mondiale qui fournit des solutions de réseaux terrestres et sans fil, des services d'urgence 911 de nouvelle génération, des technologies de communication par satellite et dans l'espace, ainsi que des capacités en nuage à des clients commerciaux et gouvernementaux dans le monde entier. Elle opère dans deux segments : Communications par satellite et spatiales et Réseaux terrestres et sans fil. Le segment des communications par satellite et spatiales comprend quatre domaines technologiques : les technologies de modem et d'amplificateur de satellite ; les solutions de troposcatter et SATCOM ; les composants spatiaux et les antennes, et les technologies de commutation. Ce segment offre aux clients des technologies de stations terrestres de satellite, des services et l'intégration de systèmes. Le secteur des réseaux terrestres et sans fil comprend trois domaines de services : 911 de nouvelle génération et fourniture d'appels, solutions de traitement des appels Solacom, et solutions de localisation et de messagerie. Ce secteur offre également aux clients des services de SMS au 911.

Secteur Communications et réseautage