Comtech Telecommunications Corp. conçoit, produit et commercialise des produits, systèmes et services pour des solutions de communication avancées. La société opère à travers deux segments : Communications par satellite et spatiales et Réseaux terrestres et sans fil. Le segment des communications par satellite et dans l'espace comprend quatre domaines de produits, à savoir les technologies de modem et d'amplificateur de satellite, les solutions SATCOM et de troposcatterie, les composants spatiaux et les antennes, ainsi que les amplificateurs et les commutateurs haute puissance. Le segment des réseaux terrestres et sans fil comprend quatre domaines de produits, à savoir : Next Generation 911 & Call Delivery, Solacom Call Handling Solutions, Trusted Location and Messaging Solutions, et Cyber Security Training & Services. Le secteur des communications par satellite et de l'espace propose aux clients : des technologies de station terrestre de satellite, des services et l'intégration de systèmes qui facilitent la transmission de la voix, de la vidéo et des données sur des constellations de satellites GEO, MEO et LEO.

Secteur Communications et réseautage