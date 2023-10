Comvita Limited se consacre à la fabrication et à la commercialisation de produits de santé naturels, à la propriété de ruchers et à la gestion de forêts indigènes. Elle est également impliquée dans la recherche, la fabrication et la distribution de miel de manuka, de produits apicoles et de produits à base de feuilles d'olivier. Ses segments comprennent la Grande Chine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande (ANZ), le reste de l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). Ses catégories de produits comprennent la santé des enfants, le miel de Manuka, le miel médical, l'extrait de feuilles d'olivier, les soins bucco-dentaires, la propolis, les packs, les élixirs et les pastilles, et le miel gourmet. Les produits de la catégorie Santé des enfants comprennent, entre autres, l'élixir de miel de Manuka pour enfants, le miel pour enfants et l'ensemble de produits d'apaisement de jour pour enfants. Les produits de la catégorie Miel de Manuka comprennent notamment le Manuka Lovers Luxury Pack, le Manuka Blend Honey et le Manuka Blend Honey MGO. Medihoney Wound Gel est son produit Medihoney. Ses produits à base d'extrait de feuilles d'olivier comprennent les pastilles au miel de Manuka à l'extrait de feuilles d'olivier et les pastilles au miel de Manuka à l'extrait de feuilles d'olivier (12 pastilles).

Secteur Transformation des aliments