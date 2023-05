Conafi Prestitò, la perte se creuse en 2022 ; la valeur de production augmente

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Conafi Prestitò Spa a approuvé mardi les états financiers au 31 décembre 2022, faisant état d'une perte nette de 3,4 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, en aggravation par rapport à une perte nette de 1,7 million d'euros en 2021.

Les recettes consolidées se sont élevées à 5,9 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros en 2021. Cette augmentation est principalement due aux "produits financiers sur NPL" - prêts non performants - réalisés par la filiale ISCC Fintech, qui ont atteint 4,2 millions d'euros au cours de ce troisième exercice, contre 1,3 million d'euros en 2021.

L'EBIT est négatif de 400 000 euros contre 2,0 millions d'euros en 2021.

Les charges d'exploitation avant amortissements et provisions s'élèvent à 6,3 millions d'euros, contre 4,7 millions d'euros en 2021.

Le résultat des actifs financiers évalués à la juste valeur, précise la société, est négatif de 3,9 millions d'euros, contre un impact positif de 800 000 euros en 2021. "Les actifs financiers de la société mère ont été considérablement dépréciés, ce qui a coïncidé au premier semestre de l'année avec la faiblesse des marchés financiers due au conflit en Ukraine", peut-on lire dans la note.

L'EBIT a été négatif de 4,4 millions d'euros, contre 1,4 million d'euros l'année précédente.

La position financière nette consolidée est positive de 10,4 millions d'euros, contre 23,0 millions d'euros au 31 décembre 2021. Le changement, explique la société dans une note, est principalement dû à la perte sur le portefeuille de titres de 3,9 millions d'euros, à la distribution du dividende 2021 de la société mère de 1,5 million d'euros, et à l'impact des nouveaux investissements dans les portefeuilles de prêts NPL dépassant 6,0 millions d'euros. Les augmentations les plus significatives comprennent la vente de la participation "greenshoe" dans ISCC Fintech, qui a généré 1,5 million d'euros de liquidités.

En ce qui concerne l'avenir, la société précise que, "bien que les événements liés à la libération de Covid-19 et les récentes turbulences liées au conflit en Ukraine aient partiellement ralenti les activités de la société et de ses filiales, Conafi, en sa qualité de holding d'investissement, continuera en 2023 à fournir tout soutien financier nécessaire à la filiale ISCC Fintech, à maintenir les opérations de courtage de Prestitò Srl et à développer des activités d'allocation d'actifs sur les marchés financiers, en s'attendant à récupérer à moyen terme les effets économiques négatifs dus à la situation économique extraordinaire et inattendue".

L'action de Conafi Prestitò a clôturé inchangée à 0,40 EUR par action mardi.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

