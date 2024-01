Conafi SpA, anciennement Conafi Prestito SpA, est une société basée en Italie et engagée dans l'industrie financière. La société est principalement active dans le secteur des prêts personnels. Elle propose des prêts remboursés par des déductions directes sur le salaire ou la pension. La Société structure son activité en trois unités commerciales. Par le biais de l'unité Retail, elle propose une gamme de produits de crédit, notamment des prêts garantis par le salaire, des prêts garantis par la pension et des financements remboursés par délégation de paiement. Par le biais de l'unité Corporate, elle fournit aux entités commerciales divers produits et services, tels que le conseil financier, le leasing, l'affacturage et le financement subventionné, entre autres. L'unité Capital Management est responsable du fonctionnement de la trésorerie de la Société et de ses filiales. La société opère par le biais de filiales, notamment Prestito' S.r.l. et ISCC S.r.l..