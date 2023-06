Conagra Brands, Inc. : Deutsche Bank Securities toujours neutre sur le dossier

Conagra Brands, Inc. figure parmi les principaux groupes agroalimentaires américains. Le groupe propose des entrées, des plats cuisinés, des condiments, des sauces, des snacks, des desserts, etc. (marques Birds Eye, Duncan Hines, Healthy Choice, Marie Callender's, Reddi-wip, Slim Jim, Angie's, BOOMCHICKAPOP, Duke's, Earth Balance, Gardein, et Frontera). Le CA par activité se répartit comme suit : - vente aux grandes surfaces de distribution (82,9%) ; - vente aux établissements de restauration (8,7%). Le solde du CA (8,4%) concerne l'activité assurée à l'international.

Secteur Transformation des aliments