Un juge fédéral a déclaré lundi que ConAgra Brands devait faire face à une action en justice affirmant qu'elle avait trompé les consommateurs américains en leur faisant croire que neuf produits de poisson Mrs. Paul's et Van de Kamp's provenaient de sources durables.

Le juge du district de Chicago, Virginia Kendall, a rejeté l'argument de ConAgra selon lequel la mention "Bon pour l'environnement" figurant sur l'emballage était une "fanfaronnade", c'est-à-dire une exagération ou une surenchère qui ne pouvait pas justifier l'action collective proposée.

Les consommateurs alléguaient que ConAgra s'approvisionnait en colin dans la mer de Béring auprès de pêcheries russes qui utilisaient d'énormes filets - parfois plus grands que deux terrains de football américain - pour capturer les poissons, et qui piégeaient et tuaient sans discernement des espèces de poissons menacées d'extinction.

Ils ont déclaré que cela rendait "insignifiante" l'affirmation de ConAgra sur l'emballage selon laquelle l'organisation à but non lucratif Marine Stewardship Council (MSC) avait certifié que les pêcheries étaient durables.

Les consommateurs ont déclaré qu'ils n'auraient pas acheté ou auraient payé moins cher les produits à base de poisson de ConAgra s'ils avaient su la vérité, et ont demandé des dommages-intérêts non spécifiés pour une classe nationale.

D'autres producteurs de poisson, dont la société privée Bumble Bee Foods, ont fait l'objet de poursuites similaires.

Dans une décision de 25 pages, M. Kendall a déclaré que la question de savoir si l'emballage de ConAgra avait induit en erreur des consommateurs raisonnables n'était pas tranchée.

Elle a souligné que l'entreprise de Chicago utilisait sur ses emballages des tampons bleus pour refléter la certification MSC et qu'elle affirmait que son poisson était "certifié d'origine durable".

La juge a également indiqué que la Federal Trade Commission avait mis en garde les entreprises contre les allégations environnementales susceptibles de paraître déloyales ou trompeuses.

La mention "Bon pour l'environnement" laisse entendre aux consommateurs que le poisson a été pêché d'une manière respectueuse de l'environnement", a écrit M. Kendall. "Les consommateurs n'ont aucune obligation de remettre en question les étiquettes qu'ils voient sur l'emballage ou d'analyser son langage pour déterminer comment 'bon pour l'environnement' devrait être interprété.

ConAgra s'est refusé à tout commentaire, déclarant qu'elle ne discutait pas des litiges en cours. Les avocats des consommateurs n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les neuf produits ConAgra sont les suivants : filets enrobés de pâte à frire croustillants, filets panés croustillants, bâtonnets de poisson, doigts de poisson et filets enrobés de pâte à la bière de Mrs. Paul's ; filets enrobés de pâte à frire croustillants, filets panés croustillants, bâtonnets de poisson et filets enrobés de pâte à la bière de Van de Kamp's.

L'affaire est Bohen et al v ConAgra Brands Inc, U.S. District Court, Northern District of Illinois, No. 23-01298. (Reportage de Jonathan Stempel à New York Rédaction de Marguerita Choy)