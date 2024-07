Conagra : BPA quasi-stable au 4e trimestre

Conagra Brands publie un BPA ajusté de 0,61 dollar au titre de son quatrième trimestre 2023-24, contre 0,62 dollar un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 0,2 point à 14,8%.



A 2,91 milliards de dollars, le groupe agroalimentaire a vu ses revenus se tasser de 2,4% en organique, une baisse reflétant avant tout une contraction de 1,8% des volumes sous l'effet de la persistance de faibles tendances de consommation.



Affichant sur l'exercice écoulé un BPA ajusté de 2,67 dollars et une baisse organique des ventes de 2,1%, Conagra vise pour son année 2024-25, des fourchettes-cibles allant respectivement de 2,60 à 2,65 dollars et de -1,5% à 0%.



