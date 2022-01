Conagra Brands, Inc. Rappelle volontairement une quantité limitée de vinaigrettes Wish-Bone Thousand Island et Chunky Blue Cheese en raison de la présence d'ufs dans le produit.

Conagra Brands, Inc. procède au rappel volontaire d'une quantité limitée de vinaigrettes Wish-Bone Thousand Island et Chunky Blue Cheese en raison de la présence d'œufs dans le produit, non déclarée sur l'étiquette du produit. Les personnes qui ont une allergie ou une sensibilité grave à l'œuf courent le risque d'une réaction allergique grave ou potentiellement mortelle si elles consomment ces produits. Aucun cas de maladie ou de blessure lié à la consommation de ces produits n'a été signalé à ce jour.