Conagra Brands, Inc. rappelle environ 119 581 livres de produits de bœuf surgelés en raison d'une erreur de marquage et d'allergènes non déclarés, a annoncé aujourd'hui le Service de sécurité et d'inspection des aliments (FSIS) du ministère américain de l'Agriculture. Le produit contient de l'œuf, un allergène connu, qui n'est pas déclaré sur l'étiquette du produit. Les produits faisant l'objet du rappel portent le numéro d'établissement P115 sur le panneau latéral au-dessus de la valeur nutritive. Ces articles ont été expédiés à des points de vente au détail dans tout le pays et n'ont d'incidence que sur le produit Bœuf et brocoli de P.F. Chang's Home Menu indiqué. Il n'inclut aucun produit vendu dans les restaurants P.F. Chang's. Le problème a été découvert lorsque l'établissement producteur a informé la FSIS qu'il avait reçu deux plaintes de consommateurs selon lesquelles l'emballage du bœuf et du brocoli contenait un produit à base de poulet. Il n'y a eu aucun rapport confirmé de réactions indésirables dues à la consommation de ces produits. Toute personne préoccupée par une blessure ou une maladie doit contacter un fournisseur de soins de santé.