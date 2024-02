La société américaine de produits alimentaires Conagra Brands voit une "opportunité" de vendre plus de repas surgelés, de snacks à base de viande et de pop-corn aux personnes utilisant des médicaments amaigrissants comme Ozempic, a déclaré Tom McGough lors d'une conférence de l'industrie.

Les investisseurs craignent que les entreprises alimentaires américaines ne voient leurs ventes diminuer à mesure que de plus en plus de personnes utilisent des médicaments amaigrissants tels qu'Ozempic et Wegovy, qui réduisent l'appétit et procurent une sensation de satiété.

La société Conagra, basée à Chicago, qui fabrique les repas surgelés Healthy Choice, les produits alimentaires italiens Bertolli et les préparations pour gâteaux Duncan Hines, a déjà déclaré qu'elle pourrait être amenée à réduire les portions pour séduire les consommateurs qui utilisent ces médicaments.

"Le cas échéant, nous voyons des opportunités dans notre portefeuille", a déclaré M. McGough lors de la conférence du Consumer Analyst Group of New York à Boca Raton, en Floride.

Il a indiqué que les données du cabinet d'études de marché Numerator montrent que la consommation de repas surgelés "meilleurs pour la santé" augmente de 8 % chez les personnes qui utilisent des médicaments amaigrissants.

"Pourquoi ? Les repas surgelés permettent de contrôler les portions", a expliqué M. McGough. "Ils fournissent une alimentation végétale et sont riches en protéines.

M. McGough s'attend également à ce que les utilisateurs de médicaments amaigrissants, appelés "agonistes du GLP-1", consomment davantage de snacks de la société, tels que le bœuf séché Slim Jim et le pop-corn Angie's Boomchickapop.

"En effet, les snacks à base de viande sont riches en protéines et le pop-corn est un aliment hypocalorique et riche en fibres, et chez les utilisateurs de GLP-1, la consommation de snacks à base de viande et de pop-corn augmente", a-t-il déclaré.

Les concurrents de Conagra, notamment le fabricant de Kraft Mac and Cheese, Kraft Heinz, et le fabricant de Pringles, Kellanova, pourraient également être confrontés aux questions des analystes de Wall Street sur l'impact des médicaments sur leurs ventes lors de la conférence.

Le PDG de General Mills, Jeffrey Harmening, a déclaré lors de la conférence que son entreprise lançait de nouveaux produits pour "répondre à l'évolution des besoins des consommateurs en matière de gestion du poids et de nutrition".

Annie's Macaroni & Cheese propose par exemple un nouveau "Super Mac" contenant plus de protéines, tandis que General Mills lance également "une gamme de soupes Progresso à forte teneur en protéines et propose des gâteaux, des biscuits et des brownies Betty Crocker à teneur réduite en sucre", a déclaré M. Harmening. (Reportage de Jessica DiNapoli à New York, rédaction de Rosalba O'Brien)