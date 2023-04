Conagra : objectif de BPA relevé pour l'exercice

A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Conagra indique mettre à jour ses prévisions pour l'exercice 2022-23, augmentant celles de BPA ajusté, mais réduisant celles de croissance organique et de marge d'exploitation ajustée.



Ainsi, le groupe agroalimentaire anticipe désormais un BPA ajusté entre 2,70 et 2,75 dollars, soit une croissance de 14 à 17%, pour une croissance organique du chiffre d'affaires de 7 à 7,5% et une marge opérationnelle ajustée entre 15,5 et 15,6%.



Sur son troisième trimestre comptable, son BPA ajusté a augmenté de 31% à 0,76 dollar, avec une marge d'exploitation ajustée améliorée de 3,2 points à 16,9% pour un chiffre d'affaires de 3,1 milliards de dollars, en croissance de 5,9% (+6,1% en organique).



