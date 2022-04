Conagra : objectifs abaissés pour l'exercice 2021-22

A l'occasion de ses trimestriels, Conagra Brands indique ne plus attendre pour l'exercice en cours qu'un BPA ajusté d'environ 2,35 dollars, comparativement à une prévision antérieure d'environ 2,50 dollars.



La marge opérationnelle ajustée devrait être de l'ordre de 14,5%, au lieu d'environ 15,5% en estimation précédente, et la croissance organique de son chiffre d'affaires net devrait être d'approximativement +4% et non plus d'environ +3% comme attendu auparavant.



Le groupe agroalimentaire publie au titre de son troisième trimestre comptable un BPA ajusté en diminution de 1,7% à 0,58 dollar, avec une marge opérationnelle ajustée en baisse de 2,3 points à 13,7% pour des revenus en croissance organique de 6% à 2,9 milliards.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.