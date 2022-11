Healthy Choiceᴹᴰ lance son premier repas congelé sans sucre ajouté

Les BOLS ZERO de Healthy Choice offriront aux consommateurs de délicieux repas congelés

remplis de saveur et de protéines, sans sucre ajouté.

TORONTO, 01 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Healthy ChoiceMD, une marque de la société Conagra Brands, Inc. (NYSE: CAG ) présente ses nouveaux BOLS ZERO, des repas misant sur la saveur, sans sucre ajouté.

Les nouveaux repas seront offerts en trois délicieuses versions : Poulet aux tomates et basilic, Poulet au sésame avec nouilles de courgette, et Poulet à la salsa verde avec riz de chou-fleur.

Les BOLS ZERO Healthy ChoiceMD ont aussi :

Aucun sucre ajouté

Sans agents de conservation, colorants, ni arômes artificiels

Zéro gras trans

Moins de 17 g de glucides par bol

18 g ou plus de protéines par bol

Du poulet élevé sans antibiotiques

« Nous sommes ravis de lancer les BOLS ZERO Healthy ChoiceMD, nos premiers repas congelés au Canada comportant une allégation ‘sans sucre ajouté’, a déclaré Jonathan Yeh, directeur du marketing et responsable de l’accélération de la croissance des marques chez Conagra Brands. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent, nous nous efforçons de faire en sorte que nos innovations suivent le rythme des tendances modernes en matière de santé. Avec la croissance de la catégorie des produits sans ou à faible teneur en sucre ajouté, nous avons vu l’occasion d’atteindre un public à la recherche d’options sans sucre ajouté dans des repas surgelés pratiques et délicieux. »

La marque Healthy Choice, créée en 1989, est connue pour ses plats uniques créés par des chefs, pleins de saveurs gourmandes et d’ingrédients frais, conçus pour satisfaire et nourrir. Avec pour mission d’offrir aux gens des options nutritives aussi délicieuses que faciles à préparer, la nouvelle gamme Zero de Healthy Choice vient s’ajouter à sa gamme bien établie de Gourmet Steamers, Simply Steamers, Power Bowls et barres de yogourt glacé.

Les produits Healthy ChoiceMD sont vendus au rayon des produits congelés dans les épiceries partout au pays, notamment chez Walmart, Loblaws, Sobeys, Longo’s, Metro et Save on Foods. On peut également se les procurer en ligne sur Amazon et Longo’s Grocery Gateway.

À propos de Conagra Brands Canada

Conagra Brands, Inc. (NYSE: CAG), dont le siège social se trouve à Chicago, avec une présence canadienne à Mississauga, est l’une des sociétés productrices de produits alimentaires de marque la plus importante en Amérique du Nord. Guidée par un esprit entrepreneurial, Conagra Brands combine un riche héritage de production d’excellents produits alimentaires avec un accent particulier sur l’innovation. Le portefeuille de l’entreprise évolue de manière à satisfaire les préférences alimentaires changeantes des consommateurs. Les marques emblématiques de Conagra, comme Orville Redenbacher’sMD, Marie Callender’sMD, Hunt’sMD, Healthy ChoiceMD, Slim JimMD, POGOMD et VHMD ainsi que les marques émergentes comme Angie’sMD BOOMCHICKAPOPMD, Duke’sMD Earth BalanceMD, GardeinMD et FronteraMD offrent des produits pour toute occasion. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.conagrabrands.com.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

MEDIA: Natasha Townsend - Harbinger

Communications

647 973-3832

ntownsend@harbingerideas.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/675ae7ec-59da-4522-bd39-409b6ba3b26a/fr