Concentrix Corporation est un fournisseur mondial de solutions et de technologies liées à l'expérience client (CX). La société fournit des capacités de bout en bout, y compris l'optimisation des processus CX, l'innovation technologique, l'automatisation du front-office et du back-office, l'analyse et la transformation de l'entreprise. Ses solutions de gestion du cycle de vie du client comprennent des services tels que le service clientèle, l'assistance aux ventes et le marketing numérique. Elle fournit également des services complémentaires, notamment la stratégie et la conception CX/expérience utilisateur (UX), la transformation numérique, la voix du client (VOC) et l'analyse. Ses solutions de stratégie et de conception CX/UX, y compris la stratégie CX, la conception utilisateur axée sur les données, la cartographie des parcours et l'ingénierie multiplateforme. Ses solutions de transformation numérique comprennent des services tels que l'automatisation robotique des processus et l'automatisation cognitive, ainsi que le développement d'applications mobiles. ConcentrixCX, sa plateforme de solutions VOC, aide à transformer les commentaires des clients en informations exploitables. Elle opère sous le nom commercial Concentrix + Webhelp.