Concrete Pumping Holdings, Inc. est un fournisseur de services de pompage du béton et de gestion des déchets en béton. Les segments de la société comprennent U.S. Concrete Pumping, U.K. Operations, U.S. Concrete Waste Management Services et Corporate. L'activité principale de U.S. Concrete Pumping est la fourniture de services de pompage du béton aux entrepreneurs généraux et aux entreprises de finition du béton dans les secteurs commercial, infrastructurel et résidentiel. Ce segment compte 100 succursales réparties dans 20 États, le siège social étant situé à Denver, dans le Colorado. Le segment des services de gestion des déchets de béton aux États-Unis comprend l'entreprise Eco-Pan, basée aux États-Unis. Eco-Pan fournit des services de nettoyage industriel et de confinement, principalement à des clients du secteur de la construction. Eco-Pan utilise des bacs de confinement spécialement conçus pour contenir les déchets provenant du béton et d'autres opérations de nettoyage industriel. Le secteur des opérations au Royaume-Uni comprend les activités de Camfaud, Premier et Eco-Pan basées au Royaume-Uni.

Secteur Construction et ingénierie