Concrete Pumping Holdings, Inc. est un fournisseur de services de pompage du béton et de gestion des déchets en béton. La société opère à travers quatre segments : U.S. Concrete Pumping, U.K. Operations, U.S. Concrete Waste Management Services et Corporate. Le secteur du pompage du béton aux États-Unis consiste en des services de pompage du béton vendus à des clients aux États-Unis, sous les marques Brundage-Bone et Capital. Le secteur des opérations au Royaume-Uni comprend les services de pompage du béton et la location d'équipements de pompage du béton à des clients au Royaume-Uni. Le secteur des services de gestion des déchets de béton aux États-Unis comprend la location de bacs et de conteneurs à des clients aux États-Unis et les services d'élimination des déchets de béton vendus à des clients aux États-Unis, qui sont assurés sous la marque Eco-Pan. Le segment Corporate est principalement lié à la location intercompagnie de biens immobiliers à certaines des succursales américaines de Concrete Pumping.

Secteur Construction et ingénierie