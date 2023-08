Concurrent Technologies Plc se consacre à la conception, à la fabrication et à la fourniture d'ordinateurs monocartes intégrés haut de gamme et d'accessoires complémentaires. La société propose une gamme de systèmes et de services d'intégration de systèmes, allant des systèmes de développement et des démonstrateurs aux systèmes déployables entièrement qualifiés. Ses produits comprennent des systèmes, OpenVPX, une architecture de systèmes ouverts de capteurs (SOSA) alignée sur VPX, des modules AdvancedMC (AMC), VME, 6U CompactPCI, XMC et d'autres accessoires. Ses produits sont également compatibles avec divers systèmes d'exploitation, dont Linux, Windows et VxWorks. Son consortium SOSA (sensor open systems architecture) est une initiative de normes ouvertes basées sur des produits commerciaux prêts à l'emploi (COTS) qui fournit des capacités informatiques reconfigurables, évolutives et intégrées dans des plates-formes déployées. Sa gamme de produits CompactPCI 6U offre à l'utilisateur des contrôleurs de fente et des contrôleurs de périphériques intégrés. Elle dessert divers marchés, tels que le secteur militaire, l'aérospatiale, la communication et le transport.