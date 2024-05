Concurrent Technologies Plc est une société basée au Royaume-Uni, qui se consacre à la conception, à la fabrication et à la fourniture d'ordinateurs monocartes intégrés haut de gamme et d'accessoires complémentaires destinés à une large base de clients sur les marchés de la défense et de l'aérospatiale, des télécommunications, de la médecine et d'autres marchés. Ses produits comprennent des systèmes, OpenVPX, une architecture de systèmes ouverts de capteurs (SOSA) alignée sur VPX, des modules AdvancedMC (AMC), VME, 6U CompactPCI, XMC et d'autres accessoires. Ses produits sont également compatibles avec divers systèmes d'exploitation, dont Linux, Windows et VxWorks. Ses solutions de processeurs sont déployées dans un large éventail de plateformes, notamment les systèmes de commandement, de contrôle, de communication, d'informatique, de cyberdéfense et de combat, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (C6ISR), les radars, les lidars, les signaux, les communications, le renseignement électronique (SIGINT, COMINT, ELINT) et bien d'autres encore. Sa gamme de produits CompactPCI 6U offre à l'utilisateur des contrôleurs de fente et des contrôleurs de périphériques intégrés.