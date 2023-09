(Alliance News) - Concurrent Technologies PLC a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition de Philips Machine & Welding Company Inc, ou Phillips Aerospace, pour un montant d'environ 3,4 millions de dollars.

Concurrent Technologies est un concepteur et fabricant de cartes informatiques basé dans l'Essex, en Angleterre, qui décrit Phillips Aerospace comme un "concepteur et fabricant de solutions de systèmes robustes desservant principalement le secteur de la défense, mais avec des capacités et des clients dans les secteurs médical et industriel".

L'opération prévoit le versement par Concurrent de 1,9 million USD en espèces et l'émission de 1,8 million de nouvelles actions de la société.

Concurrent a déclaré que cette acquisition s'inscrivait dans le cadre de ses objectifs stratégiques consistant à ajouter à ses capacités existantes une fabrication basée aux États-Unis, tout en se concentrant davantage sur le marché des systèmes en réponse à la demande des clients.

En outre, elle "renforce considérablement la capacité de l'entreprise à concevoir et à fabriquer des systèmes robustes utilisant ses cartes enfichables existantes", a déclaré Concurrent. L'entreprise estime que cette acquisition est "une opportunité idéale à ce stade de son développement sur le marché des systèmes robustes".

Concurrent a noté que Phillips Aerospace était évalué à environ 2,3 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé d'un peu moins de 15 % pour atteindre environ 6,9 milliards de dollars d'ici 2033.

"En tant que fournisseur américain de systèmes certifié AS9100C et qualifié pour des clients tels que Boeing, Northrop Grumman et Raytheon, nous pouvons désormais démontrer la crédibilité nécessaire pour gagner et fournir des solutions de systèmes qui complètent nos activités existantes dans le domaine des cartes enfichables", a déclaré Miles Adcock, directeur général de Concurrent Technologies.

Le président de Concurrent Technologies, Brent Salgat, a commenté : "Nous avons déjà travaillé avec Phillips Aerospace sur un certain nombre de projets et je me réjouis de travailler encore plus étroitement avec eux maintenant que l'acquisition a été finalisée. Nos capacités sont très complémentaires et nos équipes mondiales de vente et de marketing s'appuieront sur Phillips Aerospace pour remporter davantage d'affaires dans le domaine des systèmes robustes."

Les actions de Concurrent Technologies étaient en baisse de 1,2 % à 71,66 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

