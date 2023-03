GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Condor Gold saute sur les propositions de La India

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé sur l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

Condor Gold PLC, en hausse de 11% à 17,47 pence, fourchette de 12 mois 15p-38p. La société d'exploration aurifère déclare avoir reçu trois manifestations d'intérêt officielles, dont deux offres non contraignantes pour la mine à ciel ouvert La India, au Nicaragua. La société s'attend également à recevoir d'autres propositions de la part de neuf autres entreprises. Mark Child, directeur général, déclare : "Le conseil d'administration est convaincu qu'un accord contraignant sera conclu. Les investisseurs seront informés en temps voulu. La société a ajouté que, bien qu'elle soit "encouragée" par le processus de vente à ce jour, il n'y a aucune garantie qu'elle achèvera la vente de ses actifs.

Tern PLC, en hausse de 9,4% à 6,84 pence, fourchette de 12 mois 6p-17,4p. déclare que Wyld Networks AB a reçu une commande d'environ 9,2 millions de couronnes suédoises, soit environ 700 000 livres sterling, pour le service Wyld Data. Tern détient actuellement 40% du capital de Wyld Networks. La société confirme également qu'elle n'a pas de relation bancaire ni d'autres accords de financement avec Silicon Valley Bank UK Ltd. Il ajoute qu'il ne pense pas, à l'heure actuelle, que l'exposition de l'une quelconque des sociétés de son portefeuille à SVB aura un impact significatif sur la valeur nette d'inventaire de Tern.

AIM - LOSERS

Tungsten West PLC, en baisse de 13 % à 8,89 pence, fourchette de 12 mois 8,52 pence-74 pence, nomme Neil Gawthorpe au poste de directeur général avec effet immédiat. La société indique que l'arrivée de M. Gawthorpe intervient à un "temps utile", alors qu'elle se prépare à relancer les opérations à Hemerdon. Elle précise que les premiers travaux sur le projet de redémarrage d'Hemerdon ont commencé en janvier et qu'ils se poursuivent en toute sécurité et comme prévu. "L'objectif initial de Neil sera d'examiner les options de financement disponibles pour l'entreprise afin d'assurer la réalisation du projet tel qu'il a été décrit dans l'étude de faisabilité annoncée précédemment", indique la société. Elle indique également que Francis Johnstone et Grace Stevens se sont retirés de leurs fonctions d'administrateurs non exécutifs.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

