Conduent a été choisi par smart Europe GmbH comme prestataire exclusif pour gérer l'expérience clients de sa nouvelle gamme de produits et de services incluant son nouveau modèle électrique

HAMBOURG, Allemagne et FLORHAM PARK, New Jersey, 25 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Incorporated (Nasdaq : CNDT) a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par smart Europe GmbH, une filiale de la joint venture entre Geely Holding (Geely) et Mercedes-Benz AG (Mercedes-Benz), afin de fournir des services de gestion de l'expérience clients (CXM) pour soutenir sa nouvelle gamme de produits et services incluant son nouveau modèle électrique qui sera lancé en 2022.

Conduent fournira à smart Europe trois principaux services de gestion des contacts et d’engagement clients :

Services de ventes, incluant les demandes d’informations, la gestion du processus de ventes digitales, le support à la commande et le pilotage des livraisons.

Services d’après-ventes, y compris la gestion des réclamations.

Urgences 24 h/24 et 7 j/7 et services de liaison avec l'assistance routière.

Conduent délivrera l’ensemble de ces services depuis un site central pour accompagner smart à travers l’Europe.

Un snippet média accompagnant cette annonce est disponible en cliquant sur l'image ou le lien ci-dessous :

« En 2022, smart lancera la prochaine génération de véhicules et de services intelligents, et Conduent s'est distingué en tant que partenaire stratégique idéal pour nous accompagner dans le domaine de l’engagement client », a déclaré Dirk Adelmann, PDG de smart Europe. « La combinaison de Conduent d'une approche par écosystème renforcée avec des offres techniques innovantes permettra à smart Europe de fournir une gamme complète de services de ventes et d'après-ventes et garantira à nos clients un niveau de service exceptionnel qui dépasse leurs attentes. »

Conduent a été sélectionné pour sa performance dans trois dimensions : solutions technologiques, capacités opérationnelles et gestion de la transition. L’ensemble des solutions technologiques de Conduent assure que chaque interaction avec le client soit une combinaison optimale d'engagement digital et humain, ce qui est en parfaite adéquation avec la stratégie de smart Europe visant à développer un modèle de ventes et d'engagement client entièrement digital.

Concernant les capacités opérationnelles et la gestion de la transition, Conduent a démontré son aptitude à réunir rapidement des ressources et à élaborer des plans détaillés pour soutenir le déploiement de smart Europe sur la base d'une compréhension approfondie de son modèle commercial.

« L'équipe CXM de Conduent est bien positionnée pour fournir un ensemble complet de moyens afin de répondre aux besoins uniques de chaque client », a déclaré Randall King, Group President of Customer Experience Management chez Conduent. « Nous tirons parti de notre expertise dans le parcours client afin d'optimiser chaque interaction et d’apporter le bon équilibre entre l'engagement digital et l'engagement humain dans le cadre de notre partenariat de grande valeur pour accompagner smart Europe dans la réalisation de ses ambitions digitales. »

Le portefeuille CXM de Conduent comprend des services de gestion des contacts clients, de communication multicanale et des solutions de télétravail. Conduent fournit des services et des solutions de gestion de l'expérience client omnicanale essentiels, à la fois humains et numériques, tout au long du cycle de vie du client. Ces services garantissent des expériences personnalisées et empathiques pour les utilisateurs finaux qui réduisent les coûts, permettent des économies d’échelle et augmentent les revenus, tout en procurant de la connaissance clients, de la vitesse de résolution et la satisfaction du client.

À propos de smart Europe GmbH

smart Europe GmbH a été fondée en Juillet 2020 en tant que filiale à part entière de « smart Automobile Co., Ltd ». L'équipe internationale de smart Europe gère toutes les activités de ventes, de marketing et d'après-ventes de la prochaine génération de véhicules intelligents, produits et services sur les marchés européens.

Cette coentreprise mondiale a été créée par Mercedes-Benz AG et Zhejiang Geely Holding Group le 27 décembre 2019 avec pour mission de transformer smart en un acteur de premier plan dans le domaine des véhicules light-premium électriques et intelligents. La nouvelle architecture véhicule SEA entièrement électrique deviendra le support de l'entrée de smart dans la gamme BEV light-premium, avec son premier véhicule SUV qui sera lancé en 2022.

De plus amples informations sur smart sont disponibles via les liens suivants : www.media.daimler.com, www.media.mercedes-benz.com et www.smart.com

Contact auprès des médias :

Julia Brehm, smart Europe GmbH, +49 160 94857614

julia.brehm@smart.com

À propos de Conduent

Conduent délivre des solutions et services essentiels au nom des entreprises et des gouvernements, produisant des résultats exceptionnels pour ses clients et les millions de personnes qui comptent sur eux. Grâce à nos collaborateurs impliqués, nos processus et nos technologies, les solutions et services de Conduent automatisent les flux de travail, améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et permettent une croissance des revenus. C'est pourquoi la plupart des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 100 et plus de 500 entités gouvernementales comptent sur Conduent chaque jour pour gérer leurs interactions essentielles et faire progresser leurs opérations.

Les solutions et services différenciés de Conduent améliorent les expériences de millions de personnes chaque jour, y compris 3 patients US assurés sur 4, 10 millions d'employés qui utilisent ses services de Ressources Humaines, et près de 18 millions de bénéficiaires de prestations. Les solutions de Conduent produisent des résultats exceptionnels pour ses clients, y compris 16 milliards de dollars d'économies provenant de l’examen des factures médicales des demandes d'indemnisation des employés, une hausse de l'efficacité des opérations de Ressources Humaines allant jusqu'à 40%, une réduction allant jusqu'à 27% des coûts des prestations gouvernementales, une amélioration des dépenses en finance, comptabilité et achats allant jusqu'à 40% et une amélioration des temps d'interaction avec les services client allant jusqu'à 20% avec une meilleure satisfaction des utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.conduent.com.

Contact auprès des médias :

Robert Corbishley, Conduent, +44 (0)7703 516569,

robert.corbishley@conduent.com

Contacts pour les relations avec les investisseurs :

Alan Katz, Conduent, +1-973-526-7173, alan.katz@conduent.com

Rebecca Koar, Conduent, +1-862-308-7105, rebecca.koar@conduent.com

Remarque : pour recevoir des fils d'actualité RSS, consultez le site www.news.conduent.com. Pour des avis, perspectives marché et commentaires ouverts, consultez les pages http://twitter.com/Conduent, http://www.linkedin.com/company/conduent ou http://www.facebook.com/Conduent.

Conduent est une marque commerciale de Conduent Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.