Conduit Holdings Ltd - réassureur basé aux Bermudes - indique que les primes brutes émises au cours des neuf mois précédant le 30 septembre ont augmenté de 50% pour atteindre 764,4 millions USD, contre 508,7 millions USD l'année précédente. Les primes ultimes émises estimées pour la période de neuf mois ont augmenté de 56% à 909,3 millions USD, contre 581,4 millions USD l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, la compagnie se dit bien placée pour poursuivre sa croissance en raison du "déséquilibre entre l'offre et la demande", la demande de réassurance continuant à dépasser l'offre et à donner un élan positif à la compagnie.

Trevor Carvey, directeur général, déclare : " Le troisième trimestre a été une excellente période pour Conduit Re. Les renouvellements et les nouvelles affaires ont contribué à la croissance de notre portefeuille, les assurances non catastrophiques et les assurances de spécialités continuant de retenir notre attention. Les primes ultimes émises estimées à 909,3 millions USD au cours des neuf premiers mois de 2023 représentent une augmentation de 56,4 % par rapport à la même période de l'année dernière et nos équipes de souscription continuent de déployer efficacement la capacité sur ce marché dynamique à travers un large éventail d'opportunités à la fois en quote-part et en excédent de sinistre."

Cours actuel de l'action : 448,00 pence, en hausse de 3,6%.

Variation sur 12 mois : + 24 %.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

