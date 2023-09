Confinvest FL SpA est une société basée en Italie qui fournit à des clients individuels des solutions d'investissement alternatives en or certifié (lingots et pièces) et des services de conseil et de courtage. En outre, la société offre également des services de garde dans des coffres-forts de banques italiennes, des plans d'investissement personnalisables et des cotations quotidiennes, l'évaluation de portefeuilles et des services auxiliaires. Elle est active au niveau local.