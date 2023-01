Confinvest dit au revoir à son PDG et associé fondateur Roberto Binetti

(Alliance News) - Confinvest Spa a annoncé lundi le décès de son PDG et associé fondateur, Roberto Binetti.

"Binetti, un grand homme et un grand entrepreneur, a mis à disposition sans relâche tout son professionnalisme, ses capacités et ses compétences, faisant ainsi de Confinvest une société leader sur le marché de l'or d'investissement. Nous nous souviendrons toujours de sa passion, de son enthousiasme et de son charisme avec affection et gratitude", a commenté la société, qui a exprimé ses condoléances et sa sympathie à sa famille.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

