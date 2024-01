Confluent, Inc. conçoit des infrastructures de données pour connecter les applications, les systèmes et les couches de données autour d'un système nerveux central en temps réel. La société se concentre sur le développement d'une catégorie d'infrastructure de données axée sur les données en mouvement pour les développeurs et les entreprises. Elle permet aux entreprises d'offrir une expérience client à leurs fonctions, départements, équipes, applications et magasins de données afin d'assurer leur connectivité. Elle est conçue pour que les données en temps réel provenant de sources multiples soient diffusées dans toute l'entreprise à des fins d'analyse en temps réel. Son offre permet aux organisations de déployer des applications prêtes à la production qui fonctionnent dans des infrastructures en nuage et des centres de données, avec des fonctions de sécurité et de conformité. Sa plateforme permet de combler les lacunes structurelles, opérationnelles et techniques des entreprises. Elle permet aux développeurs de logiciels de créer leurs applications pour connecter les données en mouvement et aux entreprises de faire en sorte que les données soient en mouvement dans tout ce qu'elles font.

Secteur Logiciels