Confluent réinvente les pipelines de données pour l'ère du streaming avec Stream Designer

Confluent, Inc. (NASDAQ: CFLT), le pionnier du streaming de données, a annoncé aujourd’hui Stream Designer, une interface visuelle qui permet aux développeurs de créer et déployer des pipelines de données en streaming en quelques minutes. Cet outil de construction visuelle « point-and-click » est une avancée majeure vers la démocratisation du streaming de données, afin qu’elles soient accessibles aux développeurs au-delà des experts spécialisés Apache Kafka. Avec plus d’équipes capables de construire et d’itérer rapidement sur des pipelines de streaming, les organisations peuvent rapidement connecter plus de données dans l’ensemble de leur entreprise pour un développement agile et une prise de décision améliorée, plus rapide et instantanée.

« Nous sommes en plein changement technologique majeur, au sein duquel le streaming de données fait du temps réel la nouvelle norme, permettant de nouveaux modèles commerciaux, de meilleures expériences client et des opérations plus efficaces », déclare Jay Kreps, cofondateur et PDG de Confluent. « Avec Stream Designer, nous voulons démocratiser ce mouvement vers le streaming de données et faire du temps réel la valeur par défaut pour tous les streamings de données au sein d’une organisation. »

À l’ère du streaming, le flux de données est le mode par défaut des opérations de données pour les entreprises modernes prospères. Les technologies de streaming, autrefois marginales, sont désormais au cœur des fonctions métiers critiques. Ce changement est alimenté par la demande croissante visant à fournir des données instantanément et de manière évolutive sur une gamme complète d’expériences client et d’opérations commerciales. Le traitement par lots traditionnel ne peut plus suivre le rythme du nombre croissant de cas d’utilisation qui dépendent de mises à jour inférieures à la milliseconde sur un ensemble toujours plus vaste de sources de données.

Les organisations cherchent des moyens d’accélérer leurs initiatives de streaming de données, car une plus grande partie de leur activité fonctionne en temps réel. Kafka est la norme de facto pour le streaming de données, car il permet à plus de 80 % des entreprises du Fortune 100 de gérer de manière fiable de gros volumes et différents types de données en temps réel. Cependant, la création de pipelines de données en streaming sur Kafka open source nécessite de grandes équipes d’ingénieurs hautement spécialisés et un développement chronophage réparti sur plusieurs outils. Cela met la généralisation du streaming de données hors de portée de nombreuses entreprises et fait que les pipelines existants sont obstrués par des données périmées et obsolètes.

« De plus en plus d’organisations se rendent compte que le streaming de données est essentiel pour l’innovation et le bon cours des affaires », déclare Amy Machado, responsable de la recherche, Streaming Data Pipeline, IDC. « Les entreprises doivent introduire plus de cas d’utilisation de streaming, mais le manque de développeurs talentueux et l’augmentation de la dette technique font obstacle. Les interfaces visuelles, comme Stream Designer, sont une avancée importante pour surmonter ces défis et faciliter le développement de pipelines de données pour les équipes existantes et la prochaine génération de développeurs. »

Stream Designer : La première interface visuelle pour créer rapidement des pipelines de données en streaming nativement sur Kafka

« Le streaming de données devient rapidement le système nerveux central de notre infrastructure, car il alimente les expériences client en temps réel dans les 12 pays où nous opérons », déclare Enes Hoxha, Enterprise Architect, Raiffeisen Bank International. « L’interface visuelle low-code de Stream Designer va permettre à davantage de développeurs dans l’ensemble de notre organisation d’exploiter les données en mouvement. La vue unifiée de bout en bout de nos pipelines de données en continu va améliorer la productivité de nos développeurs en facilitant grandement les applications, le développement de pipelines et le dépannage en temps réel. »

Stream Designer fournit aux développeurs un environnement « point-and-click » flexible pour créer des pipelines en quelques minutes et décrire facilement les flux de données et la logique d’entreprise dans l’interface utilisateur de Confluent Cloud. Il adopte une approche centrée sur le développeur, où les utilisateurs ayant des compétences et des besoins différents peuvent basculer de manière transparente entre l’interface utilisateur, un éditeur de code et une interface de ligne de commande pour créer de manière déclarative une logique de flux de données à une vitesse maximale. Il apporte aux pipelines des pratiques orientées développeur, ce qui permet aux développeurs novices de Kafka de faire évoluer plus rapidement les projets de streaming de données.

Avec Stream Designer, les organisations peuvent :

Augmenter la productivité des développeurs : Au lieu de passer des jours ou des mois à gérer des composants individuels sur Kafka open source, les développeurs peuvent créer des pipelines avec l’écosystème Kafka complet, accessible dans une interface visuelle. Ils peuvent construire, itérer et tester avant le déploiement en production de manière modulaire, en suivant des méthodologies de développement agiles populaires. Il n’est plus nécessaire de travailler sur plusieurs composants discrets, tels que Kafka Streams et Kafka Connect, qui nécessitent chacun leur propre code standard.

Exploiter une vue unifiée de bout en bout : Après avoir construit un pipeline, le prochain défi consiste à le maintenir et à le mettre à jour tout au long de son cycle de vie à mesure que les exigences de l’entreprise changent et que les piles technologiques évoluent. Stream Designer offre une vue unifiée de bout en bout pour observer, modifier et gérer facilement les pipelines et les tenir à jour.

Accélérer le développement d’applications en temps réel : Les pipelines créés sur Stream Designer peuvent être exportés sous forme de code source SQL pour être partagés avec d’autres équipes, déployés dans un autre environnement ou intégrés dans des workflows CI/CD existants. Stream Designer permet à plusieurs utilisateurs de modifier et de travailler sur le même pipeline en direct, pour une collaboration et un transfert de connaissances transparents.

