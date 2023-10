Conifer Holdings, Inc. est une société holding d'assurance qui vend des produits d'assurance dommages. Elle opère à travers trois catégories d'activités d'assurance : l'assurance des entreprises, l'assurance des particuliers et l'activité d'agence de vente en gros. L'assurance commerciale offre une couverture pour les biens et la responsabilité civile des entreprises, y compris les automobiles commerciales et l'indemnisation des accidents du travail. Le secteur de l'assurance des particuliers propose des produits d'assurance des propriétaires et d'assurance incendie des habitations aux particuliers dans plusieurs États. Son produit spécialisé d'assurance des propriétaires est principalement constitué d'une assurance habitation de faible valeur conçue pour les propriétaires de maisons de moindre valeur, qui est proposée dans l'Illinois, l'Indiana et le Texas. Le segment des agences de vente en gros propose des produits d'assurance pour les entreprises et les particuliers à ses filiales d'assurance ainsi qu'à des assureurs tiers. Ses filiales d'assurance Red Cedar Insurance Company, White Pine Insurance Company et Sycamore Insurance Agency, Inc.