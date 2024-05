CONMED Corporation est une société de technologie médicale qui fournit des dispositifs et équipements chirurgicaux pour les procédures mini-invasives. Ses produits sont utilisés par des chirurgiens et d'autres professionnels de la santé dans diverses spécialités, notamment l'orthopédie, la chirurgie générale, la gynécologie, la chirurgie thoracique et la gastro-entérologie. Ses lignes de produits comprennent la chirurgie orthopédique et la chirurgie générale. La chirurgie orthopédique comprend des instruments et des implants pour la médecine sportive et les extrémités inférieures, des instruments chirurgicaux pour les petits os, les grands os et des instruments chirurgicaux motorisés spécialisés, ainsi que des systèmes d'imagerie pour les procédures chirurgicales mini-invasives et des honoraires liés à la représentation commerciale, à la promotion et à la commercialisation d'allogreffes de tissus pour la médecine sportive. La chirurgie générale comprend des instruments endomécaniques pour les procédures laparoscopiques et gastro-intestinales mini-invasives, des dispositifs d'évacuation des fumées, une gamme de produits de surveillance cardiaque ainsi que des générateurs électrochirurgicaux et des instruments connexes.

