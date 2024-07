Conn's, Inc. est un détaillant spécialisé dans les articles ménagers, notamment les meubles et les matelas, les appareils électroménagers et l'électronique grand public. La société propose des biens de consommation durables de marque et des services connexes, ainsi que des solutions de crédit exclusives pour ses principaux consommateurs. La société opère dans deux secteurs : la vente au détail et le crédit. Le secteur de la vente au détail opère principalement par le biais de ses magasins et de son site web. L'offre de produits du segment de la vente au détail comprend des meubles et des matelas, des appareils électroménagers, des produits électroniques grand public et des produits de bureau à domicile de marques mondiales dans une large gamme de prix. Le segment du crédit offre des solutions de financement à une large population de consommateurs sous-desservis dont les possibilités de crédit sont généralement limitées. Ses appareils électroménagers comprennent des réfrigérateurs, des congélateurs, des lave-linge, des sèche-linge, des lave-vaisselle et des cuisinières. Ses meubles et matelas comprennent des meubles et accessoires connexes pour le salon, la salle à manger et la chambre à coucher, ainsi que des matelas plats.