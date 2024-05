ConnectOne Bancorp, Inc. est une société de services financiers. Elle opère par l'intermédiaire de sa filiale bancaire, ConnectOne Bank. ConnectOne Bank est une banque commerciale qui offre une gamme complète de produits et de services de dépôt et de prêt au grand public, principalement aux petites et moyennes entreprises, aux professionnels locaux et aux particuliers qui résident, travaillent et font des affaires dans la région métropolitaine de New York et sur le marché du sud de la Floride, desservi par son bureau de West Palm Beach. Ses produits et services comprennent des comptes chèques pour les particuliers et les entreprises, des comptes du marché monétaire, des comptes à terme et d'épargne, des cartes de crédit, des virements électroniques, des coffres-forts, l'accès à des guichets automatiques et des services bancaires par téléphone, par Internet et par téléphone portable. Elle propose également des prêts à la consommation et des prêts commerciaux aux entreprises, garantis ou non, des lignes de crédit renouvelables, des prêts hypothécaires commerciaux, des prêts hypothécaires résidentiels pour les résidences principales et secondaires, des prêts immobiliers, des prêts relais et d'autres prêts à des fins personnelles.

Secteur Banques