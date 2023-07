Slinger Bag Inc. opère dans le secteur des articles de sport et d'athlétisme. La société se concentre sur la technologie et l'équipement d'amélioration du jeu et a pour objectif de devenir une entreprise de sport connectée. La société se concentre sur le marché du tennis et de ses accessoires. La société est engagée dans le développement, la production et la vente du Slinger Launcher, qui est un lanceur de balles de tennis portable intégré dans un sac à roulettes facile à transporter. Le Slinger Launcher permet à quiconque de contrôler simplement et facilement la vitesse, la fréquence et l'élévation des balles qui sont lancées à des fins d'entraînement, de formation ou de remise en forme. Il fonctionne également comme un sac de tennis complet avec beaucoup d'espace pour les raquettes, les chaussures, les serviettes, les bouteilles d'eau et d'autres accessoires et peut charger les téléphones portables et d'autres appareils.

Secteur Produits de récréation